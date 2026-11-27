В Петербурге двоих госпитализировали с подозрением на оспу обезьян

В Санкт-Петербурге медики положили в больницу двух человек - у них подозревают оспу обезьян. Сейчас за пациентами внимательно наблюдают, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и области.

Как только в ведомстве получили сведения о возможных случаях болезни, специалисты сразу начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Они принимают все нужные противоэпидемические меры. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора выясняют, с кем контактировали госпитализированные. Еще они выдали предписание провести дезинфекцию.

Расследование еще идет, ситуация остается на контроле. У Роспотребнадзора есть современные тест-системы - их разработали и официально зарегистрировали, они помогают быстро выявить вирус.

Ранее в Домодедовской больнице в Подмосковье госпитализировали 38‑летнего мужчину с оспой обезьян - это третий случай за месяц и восьмой за два года.