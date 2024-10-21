2022: В Тюменской области реализуют прорывные проекты по импортозамещению, в сфере культуры и спорта

2022 год в истории Тюменской области был отмечен несколькими событиями федерального масштаба.

Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" прошел в столице региона. Честь принять лучших из лучших учителей тюменцы получили благодаря победе в конкурсе 2021 года, которую одержала Екатерина Костылева.

Участниками заключительного этапа, который проходил в Тюмени, стали 88 педагогов из всех регионов России. Организаторы конкурса провели любопытный подсчет - оказалось, что общий педагогический стаж участников составил почти 1 тысячу лет.

В июле того же 2022 года фестиваль "Лето в Тобольском кремле" прошел в новом формате open-air.

Масштаб фестиваля был рекордным - более 10 тысяч участников, что в три раза больше, чем в предыдущие два года. Восемь фестивальных дней Тобольск и Тюмень стали центром культурной жизни Урала и Сибири.

А завершение стало премьерным - зрители увидели постановку русской оперы "Жизнь за царя или Иван Сусанин".

Одной из главных задач, которую ставили перед собой организаторы, было показать роль выдающихся личностей в истории государства и региона. В рамках фестивальной программы прозвучали мюзиклы Свердловской музкомедии "Декабристы", "Екатерина Великая". "Жизнь за царя" от Новосибирского театра. В рамках "Театр наций фест" состоялся спектакль-концерт о Петре Чайковском.

Напомним, что "Лето в Тобольском кремле-2022" вошло в число лучших событий года по версии Russian Еvent Аwards-2022, получив третье место национальной премии.

В 2022 в Тюмени открылась после реконструкции пешеходная улица Дзержинского. В модернизацию и благоустройство из муниципального бюджета вложили 510 млн рублей. Протяженность пешеходной улицы составляет 700 метров. На входной группе со стороны ДК "Нефтяник" в створе с ул. Первомайской расположен павильон, где представлен деревянный макет квартала и экспозиция, рассказывающая об уникальных особенностях тюменской деревянной резьбы. Со стороны ул. Республики есть арт-объект "Памятник купцам", выполненный из кортеновской стали. 21 навигационная стела и 44 адресные таблицы, выполненные в едином стиле, установлены вдоль улицы. Имеются качели, беседки, открытый коворкинг, игровые зоны для детей, различные лавочки, подключена подсветка исторических зданий.

Стоит отметить, что после реконструкции "тюменский Арбат" стал важным событийным местом областного центра. Здесь проводят фестивали и мероприятия, организуют ярмарки и торговлю изделиями местных мастеров, гиды разработали экскурсии для туристов.

В 2023 году эксперты Минстроя России признали ее одной из лучших торговых улиц России в рамках конкурса "Торговля России".

Туристические перспективы Тюменской области в 2022 году были отмечены в рамках еще одного общефедерального проекта - регион вошел в число 12 российских субъектов, через которые прошли "Музейные маршруты". Цель проекта – популяризировать уникальное историческое наследие. Благодаря "Музейным маршрутам" тюменских специалистам удалось систематизировать многолетний опыт реализации "Императорского маршрута". С ведущими федеральными музеями Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тульской области и Краснодарского края достигнута договоренность о совместных выставочных проектах. Тобольский музей-заповедник сделал первый шаг по вступлению в Ассамблею Петровских музеев.

В спортивной жизни Тюменской области также произошли события федерального значения - в октябре в Тюменской области открыли крупнейший теннисный центр за Уралом, получивший название "Лидер".

Это целый комплекс теннисных возможностей - 12 крытых и столько же открытых кортов, на площадке можно проводить и международные соревнования. Возможности рассчитаны на занятия до 1,5 тысяч человек. Для Тюменской области, которая находится в общероссийских лидерах по числу занимающихся спортом, это стало знаковым событием.

Экономика региона в 2022 году, несмотря ни на какие ограничения, не стагнировала, а активно развивалась.

Отметим только один, но крайне важный и для обеспечения продовольственной безопасности, и для импортозамещения проект - создание племенного репродуктора индейки в Исетском районе Тюменской области.

В ноябре на открытии группой компаний "Дамате" племенного репродуктора по видео-конференц-связи участвовал президент России Владимир Путин, а на самой площадке побывал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Такие проекты как в Тюменской области значимы. Это вопрос технологического, научного, продовольственного суверенитета. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность по ряду ключевых показателей. Помимо насыщения внутреннего рынка, животноводы экспортируют продукцию в 110 стран. Мы знаем над чем еще работать. Потенциал в стране большой. Хочу поблагодарить всех тружеников села за работу", - сказал Владимир Путин.

Промышленная мощность площадки составляет 12 млн яиц в год. Ожидается, что запуск репродуктора позволит довести импортонезависимость от иностранных яиц индейки до 70 % и нарастить производство мяса этой птицы в разы. Уже через год на этой же площадке запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки на единовременное содержание 64,5 тыс. голов птицы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что если раньше птицеводы везли яйцо из-за рубежа, а в нашей стране выращивали только птицу, то теперь все этапы локализованы. Экономия - миллионы евро: "С руководителем группы компаний "Дамате" Наумом Бабаевым вспомнили, как начинался этот масштабный инвестиционный проект в 2021 году. Тогда мы даже не предполагали, что получение отечественного генетического материала для развития птицеводства станет настолько важным для России", - уточнил глава региона.