Артемию Лебедеву и Валерию Пономаренко запретили въезд в Латвию

Власти Латвии запретили дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко въезд в республику на неопределенный срок. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже.

По ее словам, граждан РФ внесли в список нежелательных лиц (персона нон грата). Причины такого решения министр не назвала, передает ТАСС.

В августе МИД Латвии внесло в список "нежелательных лиц" блогера Максима Винклера за то, что тот обругал юмориста Максима Галкина* на концерте в Юрмале. Дело рассматривала лично глава латвийского МИД Байба Браже.

* признан в России иностранным агентом