17 Октября 2024
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Фото: t.me/moscowcourts / Объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Осужденный пожизненно экс-сенатор Арашуков попросил прощения у Кадырова

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, осужденный пожизненно, попросил прощения и помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Обращение опубликовано на странице Арашукова в Instagram*.

"Первое, что я хотел сказать, попросить прощения за все ошибки, которые совершил перед тобой. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более что могло тебя разозлить или обидеть", – говорится в обращении к Кадырову.

Также Арашуков просит оказать помощь его семье "в сложившейся ситуации". "Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет... Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз. Брат, после Аллаха вся надежда на тебя", – говорится в посте.

Рауфа Арашукова задержали по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений в январе 2019 года во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. В тот же день его отца Рауля Арашукова задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге.

В конце сентября 2022 года коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух убийств. Также присяжные признали Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына в участии в нем.

Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 млрд рублей. Мосгорсуд в декабре 2022 года приговорил к пожизненному заключению отца и сына Арашуковых.

*принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

Теги: арашуков, кадыров


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