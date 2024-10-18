Арашуков объяснил, почему решил извиниться перед Кадыровым

Бывший сенатор, а ныне – зэк Рауф Арашуков объяснил, почему решил извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Политик не видит ничего плохого в том, что в случае ошибки человек признает ее и приносит свои извинения. Тем более, перед тем, кого он считает близким человеком.

Арашуков передал через адвоката, что обращение к Кадырову написал собственноручно, пишет РБК.

Напомним, Арашуков попросил прощения и помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Обращение опубликовано на странице Арашукова в Instagram*.

"Первое, что я хотел сказать, – попросить прощения за все ошибки, которые совершил перед тобой. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более что могло тебя разозлить или обидеть", – говорится в обращении к Кадырову.

Также Арашуков просит оказать помощь его семье "в сложившейся ситуации".

"Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет... Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз. Брат, после Аллаха вся надежда на тебя", – говорится в посте.

Рауфа Арашукова задержали по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений в январе 2019 г. во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. В тот же день его отца Рауля Арашукова задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. В конце сентября 2022 г. коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух убийств. Также присяжные признали Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына – в участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 млрд руб..Мосгорсуд в декабре 2022 г. приговорил к пожизненному заключению отца и сына Арашуковых.

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