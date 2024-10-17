ЦБ РФ: Реальные ставки по рассрочке могут достигать 60% годовых

В России реальные ставки по рассрочке могут достигать до 60% годовых.

Как сообщил глава департамента регулирования Центробанка Александр Данилов, рассрочка ничем не отличается от кредита.

"Если вы что-то не заплатили – штраф, если вы просрочили – включается ставка. Мы считали – 60% годовых", – заявил он. Данилов отметил, что потребители этого не видят, так как выбирают услугу на несколько месяцев.

По его словам, назрело регулирование рынка рассрочки. Глава депортамента пояснил, что при анализе ставок регулятор обращался к крупным компаниям, а не "маргинальным" сервисам, сообщают "Ведомости".

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект закона, регулирующий работы сервисов рассрочки. Документ подготовили для регулирования деятельности операторов сервиса рассрочки и обеспечения защиты прав потребителей, которые пользуются их услугами.