Белый дом: США не изменят мнение по ограничениям для Киева на удары вглубь РФ

Подходы США к ограничениям для Украины на удары вглубь России не изменятся, сообщил Белый дом.

"Наши подходы к запрещению использования (ракет - ред.) АТACMS или дальнобойных ударов внутрь России не изменились, это не изменится», - заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова приводит РИА Новости.

Как сообщалось, Минобороны США видит угрозу разрастания конфликта на Украине только в том случае, если позиция Вашингтона по поводу ударов вглубь РФ будет пересмотрена.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если страны Североатлантического альянса разрешат Украине использовать дальнобойное оружие против Москвы, то ответ России будет незамедлительным.