Мужчина ударил ножом подростка из-за сигареты в Липецке

В Липецке мужчина убил 15-летнего подростка из-за того, что он не дал ему сигарету. Он ударил его ножом. ЧП произошло 13 октября на улице Ушинского, сообщает news.ru.

По данным СМИ, мужчина попросил у школьника сигарету, а когда услышал, что у него их нет, ударил ножом несколько раз в сердце. Случайные прохожие завели подростка в аптеку, там он скончался.

Ранее жители этого района говорили о том, что по улицам ходит подозрительный мужчина с ножом. Подозреваемого задержали. Нападавший недавно вышел из мест лишения свободы, где, по некоторым данным, отбывал наказание за педофилию.