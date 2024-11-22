Девочку, подозреваемую в убийстве сестер в Тольятти, поместили в спецучреждение

Девочку, которую проверяют на причастность к убийству двух сводных сестер в Тольятти, поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на время следствия. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По информации другого источника, всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет - от второго, с которым жила женщина.

Трагедия произошла в октябре. Как сообщили в СК, родители обнаружили тела дочерей двух и пяти лет на балконе. У обеих — ножевые раны на шее и туловище. Мать убитых детей оставила 13-летнюю сводную сестру присматривать за девочками. Следователи завели уголовное дело по статье об "убийстве двух лиц, малолетнего".

Shot писал, что в последние годы у 13-летней подозреваемой появились признаки психического расстройства. С ней работали психологи, но на учете в психдиспансере она не состояла. После убийства ее отправили на психологическую экспертизу.