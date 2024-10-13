Блогер Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, числится в розыске в России

Блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, числится в розыске в России, против него заведено дело по двум статьям УК РФ, сообщают РИА Новости.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который разместил в соцсетях видео, где бросает в снег своего двухмесячного ребенка.

Кроме того, Бастрыкин поручил следователям решить вопрос о проведении в отношении Косенко налоговой проверки, а также о выдаче блогера российским правоохранительным органам. Косенко в настоящее время находится за рубежом.