17 Октября 2024
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Общество В России
Фото: скриншот видео с youtube-канала Сергея Косенко / youtube.com/@Kosenko_sergey

Блогер Косенко распродал активы до отъезда из России

Блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, распродал все свои российские активы и недвижимость перед тем, как покинуть Россию. Он не планировал в ближайшие годы возвращаться в страну. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что на арестованных банковских счетах Косенко не оказалось денежных средств.

При этом ранее сообщалось, что один из столичных судов наложил обеспечительные меры на денежные средства блогера в размере 206,38 млн рублей, находящиеся на 43 счетах в различных российских банках.

Напомним, Косенко числится в розыске в России, против него заведено дело по двум статьям УК РФ.

В январе блогер-миллионник выложил в своих соцсетях ролик, где он кидает новорожденного сына в снег. Перед публикацией видео Косенко пообещал снять самое популярное видео в инстаграме (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией). К комментариях блогеру начали угрожать заявлением в опеку. В ответ Косенко попытался оправдаться — мол, он бросил куклу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении него.

Теги: сергей косенко, активы, младенец


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