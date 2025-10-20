20 Октября 2025
Общество В России
Фото: скриншот видео с youtube-канала Сергея Косенко / youtube.com/@Kosenko_sergey

Блогера Косенко, бросившего в сугроб грудного ребенка, переобъявили в розыск

Блогер Сергей Косенко, который бросил в снег своего ребенка и снял это на видео, переобъявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД.

По информации ТАСС, причиной для переобъявления в розыск могло стать новое уголовное дело в отношении Косенко. Никулинский суд Москвы в начале апреля признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета) и назначил ему наказание в виде штрафа 50 тыс. рублей.

В январе 2024 года блогер-миллионник выложил в своих соцсетях ролик, где он кидает новорожденного сына в снег. Перед публикацией видео Косенко пообещал снять самое популярное видео в инстаграме (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией). К комментариях блогеру начали угрожать заявлением в опеку. В ответ Косенко попытался оправдаться — мол, он бросил куклу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении него. Косенко вменяют покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Напомним, он числится в розыске в России. В январе 2025 года Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера.

Теги: сергей косенко, розыск, ребенок


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

