В Уфе произошел хлопок газа: двое госпитализированы

Сотрудники МЧС России спасли четырех человек в Уфе после хлопка бытового газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Ладыгина. После хлопка произошел пожар. Огонь охватил квартиру на втором этаже, повреждены окна и входные двери подъезда. 20 жителей дома эвакуировались самостоятельно. На месте работают 64 сотрудника и 21 единица техники.

Пожар потушили. Его площадь составила 25 "квадратов".

Пострадали два человека: 66-летний мужчина был госпитализирован с ожогами, 31-летняя женщина - с осколочным ранением.