Жителям Украины предстоит тяжелая зима без электричества

Энергетики Украины не успеют до конца года запустить 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии, сообщило Министерство энергетики Украины. Про них ранее говорил президент Владимир Зеленский, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго Украины.

"Энергетики делают всё возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети. Не всё оборудование, которое поступит в страну, энергетики технически успеют подключить к сетям", — сообщили в ведомстве.

В сентябре депутат Верховной Рады Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме, сообщало РИА Новости.

"Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света", — сказала она.

Ясько заявила, что помощи союзников не хватит, чтобы восстановить энергообеспечение страны. Ранее Еврокомиссия констатировала, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры.