В Нижневартовске мужчина угрожал женщине выкинуть ее ребенка из коляски

В Нижневартовске неадекватный мужчина угрожал женщине, что выкинет ее ребенка из коляски. Видео перепалки опубликовано в Telegram-канале "ЧП в Нижневартовске", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, она гуляла с коляской вместе с сестрой. Мужчина начал оскорблять их и потребовал "убрать ребенка", иначе его выкинет, позже начал замахиваться и угрожать. Прохожих на тот момент не было. На помощь сестрам пришла женщина, она проводила их и дождалась полицию.

Сообщается, что мужчина якобы уже неоднократно нападал на женщин.