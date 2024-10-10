С начала 2025 года могут запустить "период охлаждения" при кредитовании

С начала 2025 года в России могут запустить "период охлаждения" при кредитовании.

С середины следующего года появится механизм уведомления россиян через портал "Госуслуги" о заключенном договоре на потребкредит. Такие инициативы направлены на противодействие мошенникам, которые, используя методы социальной инженерии, убеждают граждан подавать заявки в банки на заемные средства, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, Дума совместно с Банком России и кабмином работают над проектом закона, который должен быть принят в приоритетном порядке до 1 декабря. Новации будут вводиться поэтапно, поскольку механизм уведомления заемщиков через госпортал потребует дополнительной технологической доработки. Как считают эксперты, предлагаемых на это 180 дней со дня вступления в силу документа будет достаточно, чтобы новая мера борьбы с кредитными мошенниками заработала, сообщают "Известия".

Так называемый "период охлаждения" перед выдачей крупного кредита может составить два дня, сообщила ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас существует такой же период для крупных денежных переводов – он будет логичным и для кредитов.