07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Житель Урая получил 23 года колонии строгого режима за убийство и похищение людей

Ураец Дмитрий Глазырин получил 23 года лишения свободы за убийство, похищение двух лиц, покушение на убийство двух лиц, хищение оружия, грабеж, уничтожение чужого имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Преступление было совершено в августе 2017 года. В лесу, в районе Сухого бора Глазырин выстрелил из ружья в двух лиц, с одним из которых у него ранее был конфликт. Один из потерпевших умер на месте, второй был ранен. Убийство видели двое его знакомых и трое молодых людей, приехавшие вместе с потерпевшим на машине.

Одному свидетелю удалось скрыться в лесу, а двух других очевидцев - девушку и юношу Глазырин вместе со своими подельниками похитил: заставили их сесть в другой автомобиль, вывезли в Екатеринбург, автомобиль убитого сожгли.

Фигурантов задержали. Уголовное дело в отношении подельников подсудимого было рассмотрено судом ранее с вынесением обвинительного приговора.

На основании вердикта присяжных заседателей Дмитрий Глазырин признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год 10 месяцев.

Теги: суд, колония, убийство, похищение, Дмитрий Глазырин


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