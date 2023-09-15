В Челябинской области потребность в работниках за год выросла на 24,4%

В Челябинской области на конец июля 2023 года потребность в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости, составляла 44,9 тыс. человек. Это на 24,4% больше, чем на аналогичный период прошлого года, сообщили в Челябинскстат.

В этот же период численность безработных снизилась на 31,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, и составила 11,2 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы составлял 0,6%.