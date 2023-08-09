В Тюменской области 24 тысячи жителей нашли работу через службу занятости

В 2023 г. 24 тыс. жителей Тюменской области нашли работу при содействии службы занятости.

"По сравнению с другими регионами, уровень напряженности на рынке труда в Тюменской области ниже средних показателей как по Уральскому федеральному округу, так и по России в целом. В 2023 г. в региональную службу занятости населения обратились почти 32,5 тыс. жителей Тюменской области, 24 тыс. из них нашли работу либо трудоустроены", – цитирует пресс-служба губернатора Тюменской области директора регионального департамента труда и занятости населения Александра Сидорова.

По данным службы занятости сегодня в Тюменской области зарегистрированы 2,5 тыс. безработных, что на 1,6 тыс. меньше, чем годом ранее. С начала 2023 г. численность безработных уменьшилась на 800 человек. Тюменские предприятия заявили более 25 тыс. вакансий. Почти половина из них – в производственных отраслях региональной экономики, предпринимательстве и сфере услуг.

Напомним, в начале третьей декады июня Сидоров говорил о том, ситуация на рынке труда Тюменской области продолжает оставаться стабильной.

"Особое внимание уделяется индивидуальному сопровождению и качественному подбору кандидатов для работодателей. Департамент разработал бизнес-ситуацию, включающую в себя комплексный план работы по подбору персонала", - заявил он.