В Омске прокуратура добилась отмены сокращения работников учрежденного мэрией АО

Прокуратура Омской области сообщила о том, что после ее вмешательства в ситуацию отменено незаконное сокращение работников акционерного общества "Омскэлектро", учредителем которого является администрация Омска.

Как оказалось, на основе приказа генерального директора данной организации, с сентября текущего года планировалось уволить сотрудников участка контроля внутреннего режима (начальника и сторожей), а функции по охране объектов предприятия передать частной охранной организации. Реальных предпосылок и объективных причин сокращения работников не было – содержание этого подразделения включено в тариф по передаче электроэнергии, установленный РЭК Омской области, иначе говоря, деньги есть. Более того, отсутствуют факты ненадлежащего исполнения сторожами своих обязанностей.

Прокуратура внесла представление мэру Омска. В итоге новым приказом генерального директора сокращение отменено. Выданные ранее 46 работникам уведомления о предстоящем увольнении признаны недействительными.