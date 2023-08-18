В Надыме три собаки помешали посадке самолета

В Надыме три собаки помешали посадке самолета, прилетевшего из московского аэропорта Домодедово. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, самолету пришлось идти на второй круг.

Инцидент произошел сегодня утром с самолетом RRJ-95 авиакомпании "Ямал".

Как четвероногие проникли на взлетно-посадочную полосу, неизвестно. Когда их прогнали с летного поля, самолет благополучно сел. На борту находились 92 пассажира, пострадавших нет.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения оператором аэродрома Надым законодательства о безопасности полетов.