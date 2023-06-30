Посла Колумбии в Москве вызвали в МИД после заявлений о колумбийцах в Краматорске

МИД России вызвал посла Колумбии Аренаса Нейру из-за заявлений Боготы о трех колумбийцах, пострадавших в ходе обстрела в Краматорске.

В заявлении на сайте ведомства сообщается, что дипломату посоветовали призвать колумбийским гражданам избегать мест в зоне спецоперации.

В МИДе отметили, что законной целью удара Вооруженных Сил Российской Федерации являлся пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

В момент поражения цели колумбийцы оказались в ресторане, располагающемся в том же здании. По данным МИД РФ, им сообщили, что они находятся в зоне СВО.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате удара российских войск 27 июня по Краматорску Донецкой народной республики уничтожены два генерала, участвовавшие в штабном совещании.

По данным ведомства, также уничтожены до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наемников и военных советников. Удар был нанесен по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады.