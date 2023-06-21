21 Июня 2023
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Фото: 66.mchs.gov.ru

Один человек погиб, один – пострадал при аварии на Эльгинском месторождении

На Эльгинском месторождении (Якутия) из-за повреждения оборудования погиб один сотрудник, еще один пострадал.

"При проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. В результате происшествия при падении с высоты погиб один человек, еще один пострадал", - сообщили в республиканском управлении МЧС. Пострадавшего санавиацией доставили в Нерюнгри.

На месте ликвидируют последствия аварии сотрудники местной военизированной горно-спасательной части.

Эльгинское угольное месторождение — месторождение коксующегося угля, крупнейшее на территории России. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали.

Теги: эльгинское месторождение, авария, погибший


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