Один человек погиб, один – пострадал при аварии на Эльгинском месторождении

На Эльгинском месторождении (Якутия) из-за повреждения оборудования погиб один сотрудник, еще один пострадал.

"При проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. В результате происшествия при падении с высоты погиб один человек, еще один пострадал", - сообщили в республиканском управлении МЧС. Пострадавшего санавиацией доставили в Нерюнгри.

На месте ликвидируют последствия аварии сотрудники местной военизированной горно-спасательной части.

Эльгинское угольное месторождение — месторождение коксующегося угля, крупнейшее на территории России. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали.