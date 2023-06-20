Минобрнауки не обеспечило "майские" зарплаты преподавателей в более чем 40 вузах

В 42 головных вузах Минобрнауки и 45 филиалах (в 27 регионах) в прошлом году не были достигнуты плановые значения по зарплате преподавателей, сообщается в отчете о проверке Счетной палаты. В соответствии с "майскими указами" зарплата профессорско-преподавательского состава должна составлять 200% от средней по региону.

Причем довести зарплаты до положенного уровня не удалось даже в ведущих столичных вузах. Так, в МГУ не были достигнуты показатели оплаты труда педагогических работников, реализующих программы общего образования, в РАНХиГС и СПбГУ – работников культуры.

"В СПбГУ недостижение целевых значений оплаты труда работников культуры обусловлено отсутствием бюджетного финансирования библиотечно-музейной деятельности, так как она не относится к основным видам деятельности вуза и не подлежит включению в госзадание, – отметил на коллегии аудитор Дмитрий Зайцев. – При этом СПбГУ обладает одним из крупнейших исторических книжных собраний с уникальными изданиями 15 века, а фонд научной библиотеки насчитывает около 7 млн единиц. С учетом ценности библиотечной и музейной деятельности считаем важным вопрос внесения изменений в устав СПбГУ в части отнесения указанных видов деятельности к числу основных".