Минобрнауки не обеспечило "майские" зарплаты преподавателей в более чем 40 вузах

20 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минобрнауки не обеспечило "майские" зарплаты преподавателей в более чем 40 вузах

В 42 головных вузах Минобрнауки и 45 филиалах (в 27 регионах) в прошлом году не были достигнуты плановые значения по зарплате преподавателей, сообщается в отчете о проверке Счетной палаты. В соответствии с "майскими указами" зарплата профессорско-преподавательского состава должна составлять 200% от средней по региону.  

Причем довести зарплаты до положенного уровня не удалось даже в ведущих столичных вузах. Так, в МГУ не были достигнуты показатели оплаты труда педагогических работников, реализующих программы общего образования, в РАНХиГС и СПбГУ – работников культуры.

"В СПбГУ недостижение целевых значений оплаты труда работников культуры обусловлено отсутствием бюджетного финансирования библиотечно-музейной деятельности, так как она не относится к основным видам деятельности вуза и не подлежит включению в госзадание, – отметил на коллегии аудитор Дмитрий Зайцев. – При этом СПбГУ обладает одним из крупнейших исторических книжных собраний с уникальными изданиями 15 века, а фонд научной библиотеки насчитывает около 7 млн единиц. С учетом ценности библиотечной и музейной деятельности считаем важным вопрос внесения изменений в устав СПбГУ в части отнесения указанных видов деятельности к числу основных".

Теги: минобрнауки, зарплата, преподаватель, проверка, счетная палата


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети