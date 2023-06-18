Банкротством "Мотовилихи" заинтересовалась Генеральная прокуратура

Генпрокуратура РФ 8 июня направила ходатайство в арбитражный суд Пермского края о вступлении в дело по банкротству "Мотовилихинские заводы", поскольку оно является одним из ключевых оборонных предприятий.

По данным "Ъ", его рассмотрят 4 июля. В апреле суд привлек к этому же процессу прокуратуру Пермского края.

Напомним, по итогам прошлого года "Мотовилихинские заводы" отчитались о выполнении гособоронзаказа в полном объеме. С 2018 года предприятие находится в процедуре конкурсного производства. На момент ее введения реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб. В настоящий момент имущественный комплекс предприятия выставлен на торги.

Ходатайство о вступлении в дело генпрокуратуры проходит на фоне споров вокруг оценки имущественного комплекса машхолдинга. Ряд миноритарных акционеров пытаются оспорить ее, поскольку считают заниженной установленную стоимость акций ЗАО "СКБ" в 1 руб. Также они требуют разрешить разногласия с конкурсным управляющим.