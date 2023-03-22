Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен под домашний арест

Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен под домашний арест. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Решение было вынесено 16 марта по ч.1 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Под арестом бизнесмен пробудет до 13 мая. Предположительно, его завод электрических соединителей "Исеть" в Каменске-Уральском сорвал гособоронзаказ.

Напомним, что наказаниями, предусмотренными по ч.1 ст.201 УК РФ, являются штраф в размере 200 тыс. рублей, 480 часов обязательных работ, два года исправительных работ, до четырех лет принудительных работ, арест до полугода или лишение свободы сроком до четырех лет.