Следователи возбудили уголовное дело из-за массового ДТП в Новгородской области

Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, на трассе М-11 в Маловишерском районе Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей. В результате ДТП пострадали трое детей, одна женщина-водитель погибла на месте происшествия. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, следователи - криминалисты СК по Новгородской области.

В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлена обслуживающая организация, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, допустивших нарушения требований действующего законодательства по содержанию автодороги в зимний период.

Напомним, число автомобилей, попавших в ДТП под Новгородом, выросло до 41. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что все дети, которые пострадали в ДТП, обследованы. Госпитализация не потребовалась.

По предварительным данным, один из попавших в аварию грузовиков перевозил битум, в результате ДТП произошла его утечка на проезжую часть.