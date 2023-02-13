В Сети появилось видео блогера Столярова с женой

Известный спортивный блогер Алексей Столяров опубликовал новое короткое видео со своей супругой. Ролик носит неоднозначный характер с попыткой привнести в него юмористическую направленность.

Действие очередного ролика блогера, в котором также принимает участие его жена, происходит на кухне. Женщина встает перед Столяровым на колени, убирает волосы назад, после чего отталкивает мужа в сторону, чтобы достать сковороду из духовки, к которой он преградил ей путь.

Алексей Столяров известен в медийном пространстве как главный спортивный блогер страны и фитнес-тренер. Также он – муж дочери министра обороны России Сергея Шойгу Ксении. На канале блогера регулярно выходят выпуски про путешествия, здоровое питание и различные задания на выносливость. Также он известен как завсегдатай вечеринок и активностей в Дубае, посетитель дорогих дубайских ресторанов и постоялец пятизвездочных отелей.