13 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Сети появилось видео блогера Столярова с женой

Известный спортивный блогер Алексей Столяров опубликовал новое короткое видео со своей супругой. Ролик носит неоднозначный характер с попыткой привнести в него юмористическую направленность.

Действие очередного ролика блогера, в котором также принимает участие его жена, происходит на кухне. Женщина встает перед Столяровым на колени, убирает волосы назад, после чего отталкивает мужа в сторону, чтобы достать сковороду из духовки, к которой он преградил ей путь.

столяров, лп(2023)|Фото: youtube.com/скрин

Алексей Столяров известен в медийном пространстве как главный спортивный блогер страны и фитнес-тренер. Также он – муж дочери министра обороны России Сергея Шойгу Ксении. На канале блогера регулярно выходят выпуски про путешествия, здоровое питание и различные задания на выносливость. Также он известен как завсегдатай вечеринок и активностей в Дубае, посетитель дорогих дубайских ресторанов и постоялец пятизвездочных отелей.

Теги: алексей столяров, шойгу, блогер, фитнес-тренер



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