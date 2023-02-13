13 Февраля 2023
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Политика ДНР и ЛНР Санкт-Петербург
Фото: govvrn.ru

Бойцы СВО раскритиковали экипировку от связанного с Бегловым "НПО Спецматериалов" – "Фонтанка"

Издание «Фонтанка» сообщает, что российские бойцы, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине, невысоко оценили выданные им бронежилеты и каски, поставляемые на фронт петербургским предприятием АО «Научно-производственное объединение Спецматериалов». Они записали на камеру короткий «обзор» экипировки, в котором указали на очевидные, по их мнению, недостатки. Компания-производитель амуниции помимо прочего известна тем, что спонсировала избирательную кампанию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В появившемся в Сети видеоролике бойцы провели обзор каски «Колпак-20», в которой под чехлами и фиксирующими поролоновыми вставками «скрывается» стальной шлем образца 1942 года, перекрашенный в черный цвет. Как отмечают журналисты, ссылаясь на оценку участников СВО, такие каски плохо подходят для современного боя, поскольку обычно для надежной защиты применяется специальный комбинированный кевлар. Однако в «НПО Спецматериалов», судя по всему, не подумали об этом.

Аналогичные проблемы были зафиксированы и при осмотре бронежилета. Достав бронеплиту, бойцы отметили, что она упакована в материю, которая не защищает плотный кусок металла от воды и конденсата, что наглядно видно по образовавшейся там ржавчине.

«Прикинь, в тебя прилетит пуля, пусть даже 5.45 ПС. Ну да, пробития не будет, но ребрышки переломает. Кроме того, ливерок-то весь отобьет, и что ты, после прилета сможешь выполнять дальше задачу? Ничего ты дальше не сможешь. Здесь просто силовая лента. Ни о каком кевларе, ни о каком воротнике речи не ведется», — прокомментировал качество амуниции автор видеообзора.

На этикетках экипировки датой изготовления указан 2022 год и наименование производителя — АО «Научно-производственное объединение Спецматериалов». СМИ неоднократно обращали внимание на наличие коррупционной составляющей при расходовании средств резервного фонда Санкт-Петербурга на «оснащение» мобилизованных в рамках СВО. Журналисты сообщали, что обеспечением заказов занимается компания, выступавшая в качестве спонсора избирательной кампании Александра Беглова на губернаторских выборах в Северной столице в 2019 году. Более того, руководитель НПО Михаил Сильников хорошо знаком с главой Смольного с 2001 года.

Ряд информационных источников сообщил, что «НПО Спецматериалов» оказалось в центре скандала в связи с поставкой бронежилетов «Модуль-Монолит» участникам спецоперации на Украине.

Теги: сво, александр беглов, экипировка, фонтанка, экипировка, бронежилеты, смольный



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