Максим Решетников: Костромская область выглядит очень достойно по развитию турпотока

Костромская область - регион с большим туристическим потенциалом, отметил Максим Решетников на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Костромы. Регион в полной мере использует региональные бренды для развития.

В прошлом году число туристических поездок к доковидному периоду выросло в регионе на 16%. В этом году прирост к прошлому году – более 30%. Это на 10% больше, чем среднероссийская динамика (19%).

«Костромская область выглядит очень достойно по развитию турпотока. Цифры – цифрами, но важна ещё и оценка предпринимателей. А они тоже говорят о росте турпотока. Вот и сегодня мы здесь в прекрасном объекте, это ресторан Сыровар и Дом костромского сыровара. И интерьеры, и качество работы, ну прям здорово. Туризм – точка роста, и его точно надо инвестировать», - подчеркнул на встрече Максим Решетников.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, Костромская область активно развивает туристические бренды, пользуется федеральными мерами поддержки. В рамках национального проекта развития туризма, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, регион в этом году привлек 36 млн рублей. Разрабатываются новые турмаршруты, закупается туристическое оборудование.

Расширяется номерной фонд. Только в прошлом году реализовано 6 проектов, в работе еще 5. Количество номеров увеличится на 140 единиц. На их строительство из федерального бюджета привлечено 58 млн рублей.

Используются возможности льготного кредитования крупных гостиниц. В следующем году в Костромской области планируется строительство не менее 80 номеров. Как ожидается, через год в регионе заработает новая пятизвездочная гостиница. Объем привлеченных инвестиций – более 1,2 млрд рублей.

В настоящее время к приему туристов готовы 118 коллективных средств, способных единовременно принять 8459 гостей. Классифицированы 77 гостиниц, в том числе восемь — четырехзвездочных, 28 — трехзвездочных. Средняя загрузка коллективных средств размещения в 2022 году увеличилась до 45%.

«Хочу сказать слова признательности за поддержку нашего предприятия губернатором, Сергеем Константиновичем Ситниковым. Благодаря этой поддержке у нас произошли ряд изменений, потому что наш объект - историческое место и представляет собой объект культурного наследия», - рассказала коммерческий директор ООО «Медведки» Наталья Волчкова.

Исторический конезавод «Медведки» занимается разведением и продажей племенных лошадей, а также организует экскурсии и верховые прогулки для туристов. В состав комплекса конюшен входит конный манеж шатерного типа в стиле Модерн, построенный в 19 веке, в проведении реставрационных и консервационных работ которого серьёзную помощь оказала администрация региона.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал о развитии туристических брендов региона. Так, активно используется предпринимателями бренд «Мед костромского разнотравья. «У нас беда была, везли дешёвый мёд, качество другое совершенно. Предприниматели поняли, что использовать торговый знак – значит, подтвердить качество. И сейчас эффективно этим пользуются», - рассказал губернатор. Перспективным может стать и использование бренда «Кострома сырная», он зарегистрирован несколько лет назад.

По словам министра Максима Решетникова, единой системой продвижения туристического бизнеса станет открывшийся накануне национальный портал Russia.Travel, позволяющий пользователям получить полный спектр отраслевых услуг: от бронирования отелей до продвижения конкретного направления в туризме.

«Мы вышли из режима чисто информационного ресурса и перешли в формат туристического маркетплейса. Я обращаюсь к туристическому бизнесу и к регионам: пользуйтесь этим ресурсом, активно размещайте свои продукты. А мы будем прикладывать максимум усилий для его развития. Уже в этом году мы получили 6 миллионов посещений на платформе», - отметил Максим Решетников.

Кроме того, на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Костромы обсудили меры поддержки предприятий, использования режимов налогообложения, подготовки кадров. Все вопросы взяты в работу для подготовки конкретных решений.