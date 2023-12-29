По военной инфраструктуре Украины нанесен масштабный удар
По военным объектам и инфраструктуре Украины нанесен масштабный ракетный удар.
По информации военкоров и украинских источников, поражены минимум 44 объекта. Из них:
- Яворовский полигон;
- Объект критической инфраструктуры во Львове;
- Военные склады в Киеве и Харькове;
- Корпус ракетно-космического предприятия "Артём" в Киеве (производство ракет и БПЛА);
- Район базирования ПВО в Киевской области;
- Академия сухопутных войск во Львове.
Всего в ходе атаки было выпущено около 160 ракет.