27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство пропишет в законе порядок выплаты тринадцатой зарплаты

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. В нем может появиться положение о том, кому, когда и в каких размерах работодатель собирается платить премии.

Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ о том, что действующая редакция статьи 135 ТК РФ противоречит Конституции РФ, так как дает возможность произвольно устанавливать правила исчисления отдельных выплат, входящих в состав зарплаты, без учета количества и качества затраченного труда. Также работодатель может произвольно и бех каких-то объективных критериев снижать зарплату работника, имеющего дисциплинарное взыскание.

Сейчас система оплаты труда устанавливается коллективными договорами в соответствии с трудовым законодательством. Правительство предлагает дополнить статью 135 ТК РФ положением, что при установлении системы премирования в коллективных договорах определяются виды премий, их размеры, сроки, основания и условия их выплаты работникам, в том числе с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия дисциплинарного взыскания и других условий. Норма касается только снижения выплат работнику при дисциплинарном взыскании. Он будет защищен от произвольного снижения ему выплат, отмечается в пояснительной записке.

Теги: зарплата, премия


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