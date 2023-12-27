27 Декабря 2023
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Фото: Кинопоиск.Ру

"Прилюдную казнь никто не отменял": Ивлеева опубликовала еще одно видео с покаянием

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева записала еще одно видео с покаянием за "голую вечеринку" и заодно за весь неправедный образ жизни, который она (по собственному признанию) вела в последнее время.
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Ивлеева в 21-минутном видео, опубликованном в заблокированной в России соцсети, плачет, многократно просит прощения, сожалеет о содеянном, признается, что впала в грех гордыни.

"Да, я хотела презентовать своей арт-проект, я так его называю, но это можно было сделать более гуманно, более в ногу со временем, с учетом нынешнего положения. Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит, но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам", - говорит в заключении Ивлеева.

В новом видео ее образ еще скромнее чем в первом видео с оправданиями: "глухая" серая кофта, отсутствие косметики и укладки.

Выход "слезного" видео совпал с новостями об отказах крупных партнеров Ивлеевой (таких, например, как МТС) от сотрудничества. Также накануне суд в Москве принял иск на миллиард рублей к Ивлеевой, СМИ сообщали о возможности ареста имущества звезды в качестве обеспечительной меры по этому иску.

Теги: анастасия ивлеева, блогер, извинения, голая вечеринка


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