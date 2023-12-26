СМИ: Филиппа Киркорова начали вырезать из новогодних шоу

Филиппа Киркорова начали вырезать из новогодних шоу после участия в "голой" вечеринке Ивлеевой, сообщает "База".

По данным издания, руководство канала НТВ потребовало сделать альтернативную версию шоу "Маска" без Киркорова. Вырезать артиста из передачи пришлось срочно: новая версия должна была быть готова к 31 декабря. Качество шоу, по словам источника, из-за этого сильно упало, но другого варианта нет: замену просто не успели бы снять.

Впрочем, указание вырезать Киркорова пришло до его извинений. Поэтому, есть вероятность, что все еще отыграют назад.

Напомним, народный артист России Филипп Киркоров записал видеообращение, в котором оправдался за участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой в столичном клубе "Мутабор". Филипп заявил, что не снимает с себя ответственности и ничего не боится, но в то же время хочет иметь возможность выступать в своей стране, патриотом которой он является.

"В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел", - говорит в своем обращении артист. Он добавил, что осознает ошибку.

Свою историю он начал рассказывать еще в выходные, на премьере шоу Татьяны Навки. Там муж фигуристки Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента России) спросил у Киркорова, как его угораздило попасть в центр "голого" скандала. Тот ответил: "Она [Ивлеева] меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на "Дольче Габбана", "Баленсиага". А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю: Катя - это моя помощница - только бэкстейдж и цветочки и на выход".