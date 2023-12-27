27 Декабря 2023
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Фото:instagram.com/lolitamilyavskaya

Лолита пожаловалась, что ее "вырезали из эфиров" после "голой" вечеринки Ивлеевой

Российская исполнительница Лолита сообщила, что ее "вырезают из телевизионного эфира".

Это происходит после участия в "голой" вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. "Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться", — заявила она.

Также она рассказала, что ее концерты требуют отменить.

Телеканалы обсуждают возможность убрать из "голубых огоньков" и других участников вечеринки. Скорее всего, артисты, записавшие видео с извинениями, останутся на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене под вопросом, сообщает РБК.

Ранее Лолита отметила, что "голой" вечеринка была названа с иронией. "И последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект", - заявила Милявская.

Теги: Лолита, артисты, музыка, Ивлеева, ТВ


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Ранее 26.12.2023 11:25 Мск Лолиту после участия в вечеринке у Ивлеевой просят вырезать из новогодних передач

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