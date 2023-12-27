Лолита пожаловалась, что ее "вырезали из эфиров" после "голой" вечеринки Ивлеевой

Российская исполнительница Лолита сообщила, что ее "вырезают из телевизионного эфира".

Это происходит после участия в "голой" вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. "Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться", — заявила она.

Также она рассказала, что ее концерты требуют отменить.

Телеканалы обсуждают возможность убрать из "голубых огоньков" и других участников вечеринки. Скорее всего, артисты, записавшие видео с извинениями, останутся на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене под вопросом, сообщает РБК.

Ранее Лолита отметила, что "голой" вечеринка была названа с иронией. "И последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект", - заявила Милявская.