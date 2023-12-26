26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Дело экс-директрисы уральской спецшколы, где насиловали детей, передали в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-директрисы спецшколы №124, где детей якобы заставляли избивать и насиловать друг друга. Материалы дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, директор должна была оказать помощь малолетнему воспитаннику учреждения, однако не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, не предприняла мер для оказания помощи пострадавшему воспитаннику, а лишь организовала собрание с воспитанниками в своем кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций, опасаясь при этом вреда для своей профессиональной репутации.

"В результате ее действий в отношении пострадавшего воспитанника на территории учебно-воспитательного учреждения вновь совершены противоправные действия", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело будет рассматривать Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, о вопиющих случаях стало известно в апреле 2023 года. Насилие в школе подавалось как "наказание" за непослушание. Такую методику, по словам пострадавших, якобы придумал один из педагогов, который привлек к надругательствам более старших ребят. Один из них уже выпустился из спецшколы, однако имел свободный доступ в учреждение. Второго, как рассказывал адвокат, досрочно выпустила сама директриса, как только история всплыла на обзор общественности. Директору дали написать заявление "по собственному желанию", после чего та устроилась учителем географии в "золотую школу" Екатеринбурга.

Теги: изнасилование, спецшкола, Екатеринбург, суд, директриса


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