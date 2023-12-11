Адвокат: Обвиняемые подростки отрицают вину в изнасиловании мальчиков в спецшколе Екатеринбурга

Подростки, заключенные под стражу по обвинению в изнасиловании детей в спецшколе №124 Екатеринбурга, категорически отрицают свою вину. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, Георгий Краснов.

Сегодня было оглашено обвинительное заключение в отношении троих несовершеннолетних подсудимых. По словам адвоката, двум из них вменяется пять эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении одного несовершеннолетнего потерпевшего и один эпизод в отношении обоих пострадавших, третьему - четыре эпизода в отношении одного мальчика. Ни допросов, ни исследования материалов уголовного дела сегодня не было.

Следующее заседание запланировано на 26 декабря. Допрашивать законных представителей потерпевших и свидетелей будут в закрытом режиме. Также запланировано исследование материалов уголовного дела.

Напомним, что насилие в школе подавалось как "наказание" за непослушание. Такую методику, по словам пострадавших, придумал один из педагогов, который привлек к надругательствам более старших ребят. Один из них уже выпустился из спецшколы, однако имел свободный доступ в учреждение. Второго, как ранее рассказывал адвокат, досрочно выпустила сама директриса, как только история всплыла на обзор общественности. Что сейчас происходит с делом против обвиняемого детьми педагога - неизвестно. Директору же дали написать заявление "по собственному желанию", после чего та устроилась учителем географии в "золотую школу" Екатеринбурга.

Открытым остается вопрос об ответственности для уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. Одним из первых эту тему поднял выпускник спецучилища в Рефтинском Артем Кардапольцев, ставший жертвой насилия в скандальной истории 2016 года. По его словам, детский омбудсмен не то что не помог, но сделал ситуацию в его школе только хуже. Уже взрослый парень обратился к главе СК РФ с просьбой разобраться в деле спецшколы №124 и обратить внимание на Морокова.

Сам же омбудсмен при проверке не обнаружил в спецшколе №124 ничего подозрительного. Более того, пока адвокаты пытались добиться освобождения несовершеннолетнего и возвращения домой, Мороков настоял на том, чтобы 12-летнего мальчика после пережитого насилия вернули обратно в спецшколу.