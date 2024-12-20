СКР проверит органы, год игнорирующие насилие в спецшколе №124

В СКР по Свердловской области проверят сотрудников правоохранительных и исполнительных органов, которые на протяжении года якобы не реагировали на сообщения о насилии в спецшколе №124 Екатеринбурга. Речь идет о конкретном воспитаннике Артуре, который ранее сбежал из спецучреждения с переломом копчика.

Обращение в СКР подал на тот момент председатель комитета государственной думы РФ Александр Хинштейн (5 декабря указом президента России назначен врио губернатора Курской области). В нем Хинштейн обратил внимание следователей на бездействие по делу со стороны сотрудников сразу нескольких органов:

ОПДН (отделение по дела несовершеннолетних) МО МВД России "Асбестовский";

ТКДН и ЗП Асбеста (Территориальная Комиссия По Делам Несовершеннолетних И Защите Их Прав);

ЦВСНП (Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ) ГУ МВД в России по Свердловской области.

Он также выразил несогласие с ходом процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ "Истязание", по факту применения сотрудниками учреждения физической силы в отношении Артура Обращение было отправлено 25 октября и только 20 декабря пришел ответ от СКР по Свердловской области.

"Сообщаю, что по фактам указанных вами доводов, территориальными следственными отделами следственного управления по Свердловской области проводится ряд процессуальных проверок, по результатам которых действиям лиц будет дана надлежащяя правовая оценка", - сообщили в ответе (имеется в ред. Накануне.RU)

Напомним, что в самоволку подросток ушел после того, как ему сломали копчик. Об этой истории мы писали ранее. Недавно мать 16-летнего Артура обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об операции на пальце, которую подростку якобы провели в стенах спецшколы без ее ведома. После побега из учреждения парню пришлось обращаться в городскую больницу, чтобы исправить последствия операции, которая в журнале посещений спецучреждения даже не числится. Руководство спецшколы якобы отказывается отдавать матери бывшего воспитанника оригиналы документов, удостоверяющие его личность.