В скандальной спецшколе Екатеринбурга насиловали еще одного мальчика

В деле об изнасиловании подростков в спецшколе №124 Екатеринбурга вслед за третьим обвиняемым появился и третий потерпевший. Как рассказал Накануне.RU адвокат последних Георгий Краснов, над ребенком измывались все те же арестованные, однако когда именно это происходило, предстоит узнать следствию.

По словам адвоката, о еще одной жертве насилия рассказал один из педагогов. Он сообщил, что над мальчиком также сексуально надругались, как и над первой жертвой, и было это не один раз - на тот момент ребенку было 12-13 лет.

Напомним, что первым потерпевшим в деле является мальчик, которого изнасиловали орально, а после, по словам воспитанников школы, прилюдно унизили за то, что он "не откусил половой орган" обидчика. Такое ужасное заявление, по словам все тех же воспитанников, якобы сделала директор (уже бывший). Вторым потерпевшим является мальчик, который смог сбежать из учреждения и рассказать о происходящем там ужасе. Его, по словам адвоката, заставляли измываться над первым потерпевшим, в том числе и сексуально.

Сейчас дело по трем обвиняемым передано в прокуратуру, после чего отправится в суд. Что касается директора, то, по словам Краснова, дело также двигается. Ей по-прежнему вменяют халатность по ч.1 ст.293. Вероятно, уже к концу года расследование будет завершено. Если в дальнейшем прокуратура даст обвинительное заключение, бывшего директора, а ныне учителя географии в "золотой школе" Екатеринбурга, также ждет скамья подсудимых.

Напомним, что насилие в школе подавалось как "наказание" за непослушание. Такую методику, по словам пострадавших, придумал один из педагогов, который привлек к надругательствам более старших ребят. Один из них уже выпустился из спецшколы, однако имел свободный доступ в учреждение. Второго, как ранее рассказывал адвокат, досрочно выпустила сама директриса, как только история всплыла на обзор общественности. Что сейчас происходит с делом против обвиняемого детьми педагога - неизвестно.

Открытым остается вопрос об ответственности для уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. Одним из первых эту тему поднял выпускник спецучилища в Рефтинском Артем Кардапольцев, ставший одной из жертв насилия в скандальной истории 2016 года. По его словам, детский омбудсмен не то что не помог, но сделал ситуацию в его школе только хуже. Уже взрослый парень обратился к главе СК РФ с просьбой разобраться в деле спецшколы №124 и обратить внимание на Морокова.

Сам же омбудсмен при проверке не обнаружил в спецшколе №124 ничего подозрительного. Более того, пока адвокаты пытались добиться освобождения несовершеннолетнего и возвращения домой, Мороков настоял на том, чтобы 12-летнего мальчика после пережитого насилия вернули обратно в спецшколу.