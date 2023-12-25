Эксперты РАН: неформальная занятость в России составляет 27,7%

В России доля неформально занятых в экономике может быть больше, чем в официальной статистике, которая не учитывает скрытую занятость на предприятиях.

Такой формат трудоустройства выступает, в том числе социальным стабилизатором экономики. Как заявила ведущий эксперт Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Елена Узякова, в последнее время наблюдается снижение этого показателя – с 30,3% в 2020 году до 27,7% по итогам трех кварталов уходящего года.

Росстат насчитывал в III квартале около 14,2 млн неформально занятых работников (19,1% от общей численности рабочей силы). Это выше, чем было во II квартале (13,2 млн человек, или 18%), при этом соответствует уровню III квартала 2022 года (13,7 млн человек, или 19%). Ведомство относит к неформально трудоустроенным население в возрасте от 15 лет, занятое в сфере предпринимательской деятельности без образования юрлица, нанятое физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и в фермерских хозяйствах, а также ведущее собственное домашнее хозяйство, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что дефицит квалифицированных специалистов на рынке труда привел к тому, что российские работодатели все охотнее нанимают сотрудников на частичную занятость.