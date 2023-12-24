24 Декабря 2023
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Фото: t.me/AATrubetskoy

Открытый в Ульт-Ягуне центр стал восьмой молодежной резиденцией в Сургутском районе

Накануне собственная резиденция появилась в Ульт-Ягуне, где проживает более двух тысяч жителей.

"Возвели центр площадью 229 кв. метров за год. Стоимость объекта — 38 млн рублей из бюджета Сургутского района. Оснастили помещения современным оборудованием, мебелью и программным обеспечением на 10 млн рублей — 7 млн рублей из них молодежь привлекла самостоятельно с помощью инициативного бюджетирования", - сообщил в своем телеграмм-канале глава района Андрей Трубецкой.

трубецкой(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Стоит отметить, что резиденция создана по аналогии с теми, что построены в Ляминой и Сытомино. Ее территория также имеет несколько зон — коворкинг-зону с настольными играми, кинопроекторами, аэрохоккеем и настольным футболом; киберзону с игровыми компьютерами, VR-гарнитурой, наушниками, квадрокоптерами; зону медиа с телевизорами, акустической системой, студийным светом и интерактивными досками.

Как отмечает Андрей Трубецкой, у каждого центра в районе свое уникальное направление. "В Ульт-Ягуне было принято решение сделать упор на ручной труд и получать навыки гончарного ремесла. Там же будут организованы тренировки по лазертагу и пейнтболу" - рассказал глава Сургутского района.

трубецкой(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

В молодежных центрах можно не просто с интересом провести время, но и получить профессию. Так, за этот год выдано 160 сертификатов и свидетельств гособразца по различным востребованным направлениям.

трубецкой(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой сообщил, что в перспективе такие центры должны появиться в Лянторе, Белом Яре, Солнечном, Нижнесортымском, Федоровском.

Теги: андрей трубецкой, молодежный центр, ульт-ягун, сургутский район


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