В Москве ритуальные службы судятся за возможность первым узнавать об умерших

Московские ритуальные службы в суде выясняют, кто из них имеет право на "приоритетный доступ к информации о фактах смерти людей".

Структура "похоронного короля" Олега Шелягова "Ритуал-Сервис" обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на ГБУ "Ритуал". По мнению частной компании, подведомственные московским властям ритуальщики первыми узнают об умерших и первыми предлагают их родне свои услуги, а это нарушает антимонопольное законодательство. В ФАС посчитали, что нарушения нет. Тогда "Ритуал-Сервис" подал в арбитражный суд на службу, суд также не увидел причин для недовольства. По данным "Коммерсанта", апелляционная инстанция также высказалась не в пользу "Ритуал-Сервиса".

В материалах дела говорится, что ГБУ "Ритуал" в качестве нанятой мэрией структуры бесплатно транспортирует тела умерших в морги, в этот момент и происходит контакт компании с родственниками.

Примечательно, что, по данным СПАРК, "Ритуал-Сервис" на паритетных началах принадлежит ГБУ "Ритуал" и Олегу Шелягову.