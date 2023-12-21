В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после смерти рабочего на улице Архангела Михаила

Сегодня днем в Екатеринбурге на стройплощадке по улице Архангела Михаила погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, трагедия произошла около 15.30. Каменщик, работая на объекте многофункционального спортивного центра упал с высоты четвертого этажа. К сожалению, приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд необходимых экспертиз. Они также проанализируют документы и выяснят, как проводился инструктаж по технике безопасности. Виновные могут получить до пяти лет лишения свободы.

Подробнее о ЧП на стройке начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, пострадавшим оказался уроженец Киргизии по имени Уулу, 1992 г.р. На территории Свердловской области мужчина находился законно, в соответствии с трудовым договором от 09.03.2023 года. Проживал на улице Амундсена вместе с братом, который работает на этой же стройке.

"Сыщики при опросе других рабочих установили, что еще в 14.30 все шло по плану. Через некоторое время мужчина встал на леса, неожиданно доска под ним сломалась, не выдержав тяжести, и он упал. Это подтверждает напарник погибшего – местный житель из города Березовского. Собранные по данному факту материалы полиция направила для принятия процессуального решения в органы регионального Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.