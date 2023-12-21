В Петербурге младенец умер от отравления молоком матери

В Санкт-Петербурге четырехмесячная девочка умерла от отравления метадоном – наркотик обнаружили в крови и внутренних органах ребенка. Предположительно, он попал туда с молоком матери.

44-летняя женщина покормила дочь грудью, после чего младенец умер, передает Shot. Сейчас следователи проводят проверку, уголовные дела могут быть возбуждены по нескольким статьям, в том числе незаконный оборот наркотиков, неисполнение родительских обязанностей. Проверяют и отца ребенка, у которого шесть судимостей. Оба родителя нигде не работают.