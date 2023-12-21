В Германии сообщили, сколько солдат ВСУ теряют каждый день

В Германии озвучили данные по ежедневным потерям ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО).

В среднем, ежедневные потери составляют около 800 солдат, приводят "Известия" данные портала Focus.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства сообщил, что с начала СВО потери Вооруженных сил Украины составили 380 тыс. человек убитыми и ранеными. С начала контрнаступления летом этого года потери ВСУ составили 159 тыс. человек. Шойгу напомнил, что на Украине проведено уже девять волн мобилизации. По данным министра обороны, "уничтожена большая часть наемников, привлеченных Киевом", в том числе более 400 человек из США и более 300 - из Великобритании. Потом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной 2024 г.