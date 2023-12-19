19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

ВСУ потеряли 380 тысяч человек убитыми и ранеными с начала СВО - Шойгу

С начала СВО потери Вооруженных сил Украины составили 380 тыс. человек убитыми и ранеными, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства. С начала контрнаступления летом этого года потери ВСУ составили 159 тыс. человек. Шойгу напомнил, что на Украине проведено уже девять волн мобилизации.

По данным министра обороны, "уничтожена большая часть наемников, привлеченных Киевом", в том числе более 400 человек из США и более 300 из Великобритании.

"С начала СВО 54 страны заявили о военных поставках Киеву. Реально поддержка поступает из 15 государств. Поставки уже составил $203 млрд. Запад поставил Киеву 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем", - рассказал Шойгу.

Теги: всу, сергей шойгу, потери, контрнаступление


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