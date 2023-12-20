Балицкий: Организованное сопротивление ВСУ может закончиться весной 2024 года

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной 2024 года.

"Скорее всего, фронт рухнет", - заявил он в интервью РИА Новости.

По словам Балицкого, в ВСУ сильно садится наступательный потенциал, также отсутствуют снаряды и достаточная подготовка.

Националистических батальонов в рядах ВСУ, которые ранее "показывали хорошую динамику боя", сегодня практически не осталось, отметил губернатор.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО потери Вооруженных сил Украины составили 380 тыс. человек убитыми и ранеными. С С начала контрнаступления летом этого года потери ВСУ составили 159 тыс. человек. Шойгу напомнил, что на Украине проведено уже девять волн мобилизации.

По данным министра обороны, "уничтожена большая часть наемников, привлеченных Киевом", в том числе более 400 человек из США и более 300 из Великобритании.