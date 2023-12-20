Исследование: 42% россиян ожидают стабильности и сохранения доходов

42% россиян считают, что страна адаптировалась к санкциям Запада, и ожидают стабильности в 2024 году.

Как говорится в исследовании Страхового Дома ВСК, граждане считают, что доходы, возможность путешествовать — сохранятся на прежнем уровне. При этом сложности с поездками за границу россиян не пугают, они готовы отдыхать на отечественных курортах.

32% опрошенных заявили, что следующий год не будет сильно отличаться от уходящего. 38% участников исследования имеют стабильный доход и рассчитывают на него в 2024 году, 18% — надеются на повышение зарплаты, еще 21% — планируют искать дополнительный источник дохода.

Также выяснилось, что в следующем году 52% россиян отправятся в путешествия на Северный Кавказ, курорты Краснодарского края, поездки к Байкалу. 24% выберут отпуск в Турции, ОАЭ, Таиланде, 7% — поездку в Индию, Иран.

Главным пожеланием в уходящем году станет наступление мира во всем мире (63% опрошенных). 21% респондентов загадают здоровья и стабильности в стране, 16% — карьерный рост и улучшение финансового положения, сообщают "Известия".

Напомним, в России полностью удовлетворены своими доходами в 2023 году 5% работников.