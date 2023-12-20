Опрос: удовлетворены своими доходами 5% работников

В России полностью удовлетворены своими доходами в 2023 году 5% работников.

Как говорится в исследовании рекрутинговой компании Get experts, в целом удовлетворены 42% и не удовлетворены 53%. Как правило, сотрудников не удовлетворяют сумма оклада (68%), объем бонусов (33%), отсутствие ежегодной индексации (32%), отсутствие компенсаций (24%) и серая зарплата (8%).

73% работников ожидают роста своих доходов в предстоящем году, 25% считают, что зарплаты останутся на прежнем уровне. О вероятности сокращения своих доходов из-за инфляции заявили 1% респондентов.

Также стало известно, что в 56% компаний планируется выплатить сотрудникам бонусы по итогам года: в 32% случаев выплаты получат все сотрудники, в 24% — только некоторые. 15% работодателей сказали, что точно не будут выплачивать бонусы, еще 29% пока с этим не определились, сообщают "Известия".