Ватикан официально разрешил "благословлять" содомитов

Ватикан официально разрешил "благословлять" содомитов. Об этом говорится в документе, опубликованном Дикастерией по учению веры Римо-католической церкви, сообщает Vatican News.

Документ составлен в иезуитском ключе, пытаясь совместить несовместимое. Так, говорится, отныне разрешено "благословлять однополые пары", но без какой-либо ритуализации или создания видимости брака. Зато учение Ватикана о браке остается неизменным. Будто бы "благословение" не означает одобрения, а означает, что те, кто просят о благословении, просто просят помощи Бога. И католическим священикам позвлено "благословлять" содомитов, но не во время богослужения или вместе с церковным венчанием.

При этом само благословение означает пожелание особой благосклонности Божией, в то время как в Библии многократно говорится о том, что содомия является сугубым грехом, закрывающем для человека возможность спасения.